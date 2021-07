Dead Space bekommt wohl ein Remake

Vor ein paar Tagen wurde bekannt, dass EA eine beliebte Reihe wiederbeleben möchte und ein neues Dead Space geplant sei. Nun hat Jeff Grubb von GamesBeat weitere Details veröffentlicht (er war übrigens auch die erste Quelle dafür).

Demnach arbeitet Motive an einem neuen Titel und es soll kein neuer Teil, sondern ein Remake werden. Das Spiel wird komplett neu entwickelt, aber die Basis ist das erste Dead Space. Hier und da dürfte es aber auch noch Neuerungen geben.

EA plant wieder mehr Singleplayerspiele

Nach dem Erfolg von Star Wars Jedi: Fallen Order soll bei EA übrigens auch wieder ein Umdenken stattgefunden haben. Rückte der Fokus auf Multiplayerspiele in den letzten Jahren, so will man jetzt wieder mehr Singleplayerspiele entwickeln.

Ich freue mich auf das Remake, denn den ich habe die Reihe nie gespielt, aber viele positive Dinge gehört. Und 3rd-Person-Shooter mit einer guten Atmosphäre sind genau mein Ding. Die Ankündigung von Dead Space wird im Juli erwartet.

