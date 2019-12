Deadpool 3: Marvel Studios haben mit Produktion begonnen

In den letzten Monaten gab es einige Spekulationen rund um Deadpool 3, denn nach der Fox-Übernahme von Disney war nicht ganz klar, wie es nun mit dem „Superhelden“ weitergeht. Die Filme sind ab 16 und Disney ist nicht unbedingt dafür bekannt solche Filme im Marvel-Universum zu veröffentlichen.

Deadpool 3 von den Marvel Studios

Doch laut Ryan Reynolds ist Deadpool 3 nun in Produktion und das bei den Marvel Studios selbst. Das komplette Team von Disney arbeitet jetzt an Teil 3 der Reihe und wir werden in ein paar Monaten sicher erfahren, ob der Einfluss von Disney eher positiv oder negativ für die Filmreihe ist.

Die ersten beiden Filme haben zusammen über 1,2 Milliarden Dollar eingespielt, was für diese Altersfreigabe durchaus beachtlich ist. Deadpool 3 könnte auch im Marvel Cinematic Universe (MCU) auftauchen, jedoch nur mit einer Gastrolle.

Mal schauen, welche Pläne man bei Disney für Deadpool hat, die Reihe dürfte aber eher eigenständig bleiben und ich rechne damit, dass der ein oder andere Marvel-Charakter in den Filmen von Deadpool und Deadpool in dem ein oder anderen Marvel-Film auftauchen wird. Ich glaube nicht, dass Disney den Charakter komplett ins MCU integrieren wird, dafür ist er zu brutal.

