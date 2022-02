Deezer dreht an der Preisschraube

Der Streamingdienst Deezer passt heute seine Abo-Preise in Deutschland und Österreich für Neukunden an und gibt das Feature „HiFi-Sound“ dazu.

Erstmal wichtig zu wissen: Für Bestandskunden bleibt alles wie bisher. Wie sieht die also Preisanpassung konkret aus? Die Preise werden im Premium & Student Angebot um je 1 Euro angehoben, der Family Tarif wird in Deutschland um 2 Euro und in Österreich um 3 Euro erhöht. Dafür erhalten alle Neukunden HiFi-Sound („CD-Qualität“ / FLAC 16-Bit / 44.1 kHz) zu ihren Abos dazu und das separate HiFi-Angebot entfällt somit.

-->

Die neue Abo-Preisstruktur für Neukunden ab 15. Februar inklusive HiFi-Sound:

Premium: 10,99 EUR/mtl. (vorher 9,99 EUR/mtl.)

Student: 5,99 EUR/mtl. (vorher 4,99 EUR/mtl.)

Family in DE: 16,99 EUR/mtl. (vorher 14,99 EUR/mtl.)

Family in AT: 17,99 EUR/mtl. (vorher 14,99 EUR/mtl.)

Ein Premium Jahresabo gibt es für 98,90 EUR (vorher 89,91 EUR/Jahr), dieses ist 25 % günstiger, sodass man 12 Monate zum Preis von 9 Monaten bekommt.

Über das werbefinanzierte Deezer-Free-Angebot kann Deezer weiterhin kostenlos, mit Einschränkungen (bei Deezer Free können Songs nur in der Zufallswiedergabe abgespielt werden und es gibt Werbeunterbrechungen) und ohne HiFi Qualität genutzt werden. Es ist laut des Unternehmens die erste Preiserhöhung bei Deezer seit über 10 Jahren.

Warum passt Deezer die Preise an? Dazu sagt Deezer Folgendes:

Musik in CD-Qualität (FLAC 16-Bit / 44.1 kHz) ist inzwischen zum Branchenstandard geworden

Seit über 10 Jahren gab es bei Deezer keine Preiserhöhung

Mittlerweile gibt es einen viel größeren Katalog mit über 90 Millionen Titeln, der neben Musik, auch Podcasts, Hörbücher und Hörspiele beinhaltet

Künstler bekommen mehr Geld, weil wir höhere Lizenzzahlungen an die Rechteinhaber ausschütten können

Wir bleiben wettbewerbsfähig und können die Konkurrenz der globalen Technologiegiganten weiterhin mit unseren Produktinnovationen herausfordern

In Deutschland bieten wir zudem eine eigenständige App für die optimierte Wiedergabe von Hörbüchern und Hörspielen, die mit im Abonnement enthalten ist

Zu den Deezer-Abos →

Saturn startet frische Apple Days Beim Elektronikhändler Saturn laufen aktuell nicht nur die Android-Smartphone-Deals, sondern ab heute auch frische „Apple Days“. Im Rahmen der Aktion gibt es etwa eine Woche lang zahlreiche Angebote rund um Produkte von Apple. Mit dabei sind also Mac & Zubehör,…15. Februar 2022 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->