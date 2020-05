Deezer Podcast-Playlist bekommt „Angefangene Folgen”

Der Audio-Streamingdienst Deezer hat neulich erst seine Podcast-Seite überarbeitet. Nun legt man funktionell nach.

Deezer führt aktuell die neue „Angefangene Folgen” Playlist ein. Nutzer können über die neue Playlist zu all ihren noch nicht fertig gehörten Podcast-Folgen zurückkehren und dort weiterhören, wo sie zuvor aufgehört haben.

-->

Auf die neue „Angefangene Folgen” Playlist kann im Tab „Favoriten” über den Menüpunkt „Podcasts” in der iOS-App und in der Web-Version von Deezer zugegriffen werden. In der Playlist stehen die kürzlich gehörten Folgen an erster Stelle, die Reihenfolge kann aber auch nach Belieben geändert werden.

Die neue Podcast-Playlist „Angefangene Folgen” ist für alle Deezer Nutzer, einschließlich der Free-Abonnenten verfügbar.

Windows 10X: Microsoft ändert die Richtung Microsoft präsentierte Ende 2019 das Surface Neo und gab bekannt: Es wird das erste Surface-Gerät mit zwei Displays und es soll eine neue Produktkategorie für Microsoft einleiten. Die Basis dafür wird Windows 10X sein. Auf der großen Bühne sprach Microsoft…5. Mai 2020 JETZT LESEN →

Teilen

-->