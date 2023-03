Dein Deutschlandticket: App für Android und iOS steht bald bereit

Ab dem 1. Mai wird man den „Nachfolger“ des 9-Euro-Tickets in Deutschland kaufen können, der sich dann „Dein Deutschlandticket“ nennt und 49 Euro pro Monat kostet. Der Vorverkauf für das neue Ticket soll am 3. April 2023 starten.

App für das Deutschlandticket kommt bald

Passend dazu wurde eine eigene App von Mobility Inside entwickelt, die schon bald für Android und iOS erhältlich sein wird. Die Webseite dafür ist allerdings schon online und verrät auch ein paar Details zur neuen App für das Deutschlandticket.

Man wird das Ticket kaufen und verwalten können, es gibt Fahrpläne und man hat Bike-, Scooter- und Car-Sharing-Angebote integriert. Das Icon der App sieht ja mal richtig modern aus (Ironie), mal schauen, ob der Aufbau der App etwas schöner ist.

Bezahlt wird übriges via SEPA-Lastschriftverfahren und ich frage mich, ob man in der App damit werben darf, denn das ist bei Apple und Google nicht erlaubt. Ich gehe aber davon aus, dass man das Abo nicht über die Stores selbst buchen kann. Und wir werden sehen, ob man das Ticket dann zum Beispiel in Wallet packen kann.

Ich bin ja mal gespannt, wie das 49-Euro-Ticket ankommt, denn 40 Euro mehr sind für so ein Angebot fair, aber es sind eben keine 9 Euro. Einige Zielgruppen fallen bei 50 Euro im Monat also schon wieder heraus. Das werden wir aber bald erfahren.

Nachtrag: Mir war nicht klar, dass es nicht eine offizielle App gibt, das hat man hier ganz geschickt vermarktet. Der Name ist in dieser Form sehr schlecht gewählt.

