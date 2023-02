Der Herr der Ringe: Mehrere neue Filme in Planung

Die Ringe der Macht bei Amazon Prime Video ist nicht der einzige Herr der Ringe-Content, der uns in den kommenden Jahren begleiten wird, denn laut Warner sind „mehrere“ Filme rund um Herr der Ringe in Planung. Die Produktion übernimmt in diesem Fall wieder New Line Cinema, die auch die erste Trilogie umgesetzt haben.

Details wurden noch keine genannt, wir wissen also nicht, ob die Filme vor oder nach der Original-Trilogie spielen. Wir wissen eigentlich noch nicht einmal, ob sie überhaupt zusammenhängen oder vielleicht unabhängig sind. Peter Jackson hat bereits bestätigt, dass er sich mal anhört, was Warner für Ideen hat und offen sei.

Der Herr der Ringe ist für mich persönlich ein gutes Beispiel für eine Reihe, die man nicht ausschlachten sollte. Die Hobbit-Filme waren unnötig lang, da hätte es auch ein Film getan, und die Serie bei Amazon Prime Video war zwar teuer und sah gut aus, langweilte mich aber größtenteils und war irgendwie nicht gut umgesetzt.

