Deutsche Post akzeptiert Visa und Mastercard in den Filialen

Die Deutsche Post wird bis Ende Oktober 2023 in ihren Filialen die Möglichkeit der „Kreditkartenzahlung“ einführen, wie „Paketda“ berichtet.

Kunden können demnach in Kürze in allen Post-Filialen mit Visa und Mastercard bezahlen, American Express wird allerdings nicht unterstützt. Die Zahlung kann entweder durch Einstecken der Karte oder kontaktlos erfolgen. Bisher klappte das nur in vereinzelten Filialen. Zu beachten ist jedoch, dass diese Zahlungsmöglichkeit nicht für Nachnahmesendungen zur Verfügung steht.

Außerdem dürfte die Bezeichnung „Kreditkartenzahlung“ hier nur im übertragenen Sinn genutzt werden, denn auch die Zahlung über Debitkarten von Visa und Mastercard klappt dann ziemlich sicher, ebenso wie Apple Pay und Google Pay auf Basis dieser Bezahlsysteme.

