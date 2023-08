Deutsche sind bereit für autonome Autos, Schiffe und Züge

Die Akzeptanz für autonome Mobilität ist in Deutschland hoch, wie eine repräsentative Umfrage des Digitalverbands Bitkom zeigt.

Eine große Mehrheit von 74 Prozent der Befragten könnte sich vorstellen, autonom fahrende Verkehrsmittel wie U- und S-Bahnen, Taxis oder Busse zu nutzen. Mehr als die Hälfte (57 Prozent) wäre bereit, einen autonomen PKW zu nutzen, 45 Prozent würden an Bord eines autonomen Schiffes gehen und knapp ein Drittel (30 Prozent) würde gar in ein selbstfliegendes Flugzeug steigen.

Die Technik hat große Fortschritte gemacht: Während in Städten wie San Francisco bereits autonome Taxis unterwegs sind, fahren in Deutschland autonome U-Bahnen. Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst betont die Bereitschaft der Menschen, autonome Verkehrsmittel zu nutzen.

Obwohl es in Deutschland seit Juli 2022 einen rechtlichen Rahmen für den Einsatz von autonomen Kleinbussen oder Taxis gibt, bezweifeln viele, dass solche Mobilitätsdienste zeitnah in ihrer Region eingeführt werden. 40 Prozent glauben, dass autonome Mobilität im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in ihrer Region auch in mehr als 10 Jahren nicht verfügbar sein wird. Nur 5 Prozent gehen davon aus, dass sie solche Dienste bereits in zwei Jahren nutzen können.

Bitkom-Präsident Wintergerst betonte, dass Deutschland bei den rechtlichen Rahmenbedingungen für das autonome Fahren Vorreiter in Europa sei. Jetzt komme es darauf an, diesen Rechtsrahmen in die Praxis umzusetzen und länderübergreifend einheitliche Zulassungsverfahren für vernetztes und autonomes Fahren zu entwickeln.

-->