Deutsche Telekom plant Stellenabbau in Deutschland

Die Deutsche Telekom plant in Deutschland einen umfangreichen Stellenabbau, wobei die genaue Anzahl der betroffenen Stellen noch unklar ist.

Insbesondere der interne IT-Dienstleister „Telekom IT“ könnte 1.300 von 5.400 Stellen in Deutschland abbauen. Es wird auch in anderen Quellen berichtet, dass insgesamt rund 2.000 Stellen gestrichen werden könnten. Besonders betroffen ist die Zentrale in Bonn, wo im Rahmen des Sparprogramms „Booster“ Prozessumstrukturierungen und Stellenstreichungen geprüft werden.

Die Telekom betont, dass sie den Stellenabbau sozialverträglich gestalten wolle und einige Beschäftigte in den Vorruhestand oder in Altersteilzeit gehen könnten. Bereits im August hatte die Telekom-Tochter „T-Mobile US“ angekündigt, in den USA knapp 5.000 Stellen zu streichen und unter anderem durch „künstliche Intelligenz“ ersetzen zu wollen.

-->