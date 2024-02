Deutsche zahlen am meisten: Analyse zu Unlimited-Handytarifen in Europa

Deutsche zahlen im europäischen Vergleich am meisten für unbegrenzte Internet-Flatrates auf dem Handy, so eine Untersuchung von „Smartklar.de“.

Eine Handy-Flatrate kann in Deutschland bis zu zehnmal teurer sein als in anderen europäischen Ländern. In Rumänien ist ein solcher Tarif schon ab 8 Euro im Monat zu haben, in Deutschland kostet er 80 bis 100 Euro im Monat. Sowohl in Osteuropa als auch in wohlhabenderen Ländern wie Finnland, Norwegen, Italien und Österreich sind vergleichbare Tarife deutlich günstiger.

Der Durchschnittspreis für die günstigste Flatrate in Europa liegt bei 35,40 Euro im Monat und damit bei weniger als der Hälfte des deutschen Tarifs.

Smartklar.de-Betreiber Justin Pietsch stellt fest, dass der Wettbewerb bei Flatrates in Deutschland nicht richtig funktioniert, was zu höheren Kosten führt. Untersucht wurden Tarife mit mindestens 1000 Freiminuten und unbegrenztem Datenvolumen in 33 europäischen Ländern zwischen dem 15. und 28. Januar 2024.

