Deutschland: Mehrheit gegen Verbrenner-Aus

Politisch ist die Sache relativ klar: Das Verbrenner-Aus in der EU wird 2035 ziemlich sicher kommen. Doch in der deutschen Bevölkerung braucht es noch einiges an Überzeugungsarbeit.

Nach einer neuen, repräsentativen Umfrage des ARD-DeutschlandTrends lehnen derzeit 67 Prozent der Deutschen ein Verbot von Neuwagen mit Verbrennungsmotor bis zum Jahr 2035 ab, nur 25 Prozent sind dafür. Lediglich die Wähler der Grünen sind mehrheitlich dafür (69 Prozent).

Auch bei den jüngeren und gebildeten Wählern gibt es keine Mehrheit, aber zumindest 33 bzw. 34 Prozent der genannten Gruppen befürworten ein Verbot von Neuwagen mit Verbrennungsmotor ab 2035.

Insgesamt zeigen die Zahlen, dass die deutsche Bevölkerung das Aus für den Verbrenner ähnlich kritisch wie das deutsche Kraftfahrzeuggewerbe sieht.

Ich bin sicher, der Wind wird sich in den kommenden 12 Jahren noch drehen. Ich vermute aber auch, in Deutschland wird dieser Umbruch am trägsten vonstattengehen.

