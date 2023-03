Verbrenner-Verbot: Die FDP bildet eine „Allianz“ gegen das EU-Ziel

Deutschland hat das geplante Verbrenner-Verbot der EU blockiert und steht seit dem global in der Kritik der Medien. Am Ende des Tages liegt es an der FDP, denn Verkehrsminister Volker Wissing stellt sich quer und hofft auf eine E-Fuels-Zukunft.

Wie sinnfrei das ist, habe ich hier aufgeschrieben, jedenfalls in PKWs. Und seit dem gab es viele Beiträge mit Meinungen aus der Wissenschaft, die das untermauern. Doch das stört Volker Wissing nicht, ganz im Gegenteil, er geht sogar noch weiter.

Eine Allianz gegen das Verbrenner-Verbot

Die FDP ist auf der Suche nach Partnern und hat diese mittlerweile gefunden. Es gibt unter anderem eine „Allianz“ mit Italien, Polen und Tschechien. So hofft der Verkehrsminister, dass Deutschland mit diesem Schachzug nicht alleine dasteht.

Volker Wissing glaubt weiterhin, dass man Verbrenner klimaneutral betreiben kann und obwohl (abgesehen von BMW, aber da ist auch noch nichts final) keiner mehr eine Verbrenner-Plattform in Deutschland entwickelt, glaubt er an eine Zukunft.

Ja, die Bestandsfahrzeuge, sicher. Weil auch so viele Menschen nach 2035 damit herumfahren, wenn die Autos veraltet sind. E-Fuels kosten deutlich mehr als das heutige Benzin, wer sich das also leisten kann, der fährt sicher keine alten Autos.

Der freie Markt hat sich sowieso entschieden

Von mir aus, wenn die FDP eine Dagegen-Partei sein möchte, die es mittlerweile aber schon in Deutschland gibt und deren Wähler wird die FDP kaum gewinnen, dann soll es halt so sein. Der Markt, dem die FDP so sehr vertraut, ist schon weiter.

Wie gesagt, bei Volkswagen, Stellantis und Co. wird sowieso keine neue Plattform für Verbrenner nach 2030 entwickelt, es geht hier also maximal um exotische Autos und vielleicht hat Christian Lindern nur Angst, dass er seinen alten Porsche nicht mehr fahren kann. Der „freie Markt“ zieht aber nicht mit, daher ist das alles egal.

Doch nicht nur das, in China entsteht gerade ein gigantischer Markt für Autos und man spürt, dass sie einen großen Marktanteil vom Weltmarkt wollen. Und ratet mal, was dort überwiegen gebaut wird: Elektroautos. Einige Marken steigen noch mit Hybriden ein, aber die meisten Marken sind schon bald rein elektrisch unterwegs.

Und da China der größte Markt für Autos ist und die Regierung die eigenen Marken gerne pusht, ist das Verbot für die neuen Verbrenner nur noch eine Frage der Zeit.

