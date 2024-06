Deutschlands Elektroauto-Zulassungen auf Talfahrt

Im Mai 2014 gingen die PKW-Zulassungen in der Europäischen Union um 3% zurück, wobei drei der vier größten Märkte der Region einen Rückgang verzeichneten: Italien (-6,6 %), Deutschland (-4,3 %) und Frankreich (-2,9 %). Spanien hingegen verzeichnete im vergangenen Monat ein moderates Wachstum von 3,4 %.

Trotz des Rückgangs im Mai stiegen die Neuzulassungen in den ersten fünf Monaten des Jahres um 4,6 Prozent auf insgesamt 4,6 Millionen Einheiten. Die größten Märkte der EU zeigten eine ähnliche Leistung, wobei Spanien (+6,8 %), Deutschland (+5,2 %), Frankreich (+4,9 %) und Italien (+3,4 %) alle ein Wachstum verzeichneten.

Elektroauto-Zulassungen brechen in Deutschland ein

Im Mai machten batterieelektrische Fahrzeuge 12,5 % des EU-Automarktes aus, ein Rückgang gegenüber 13,8 % im Vorjahr. Die Zulassungen von batterieelektrischen Fahrzeugen gingen im Mai um 12 % zurück. In Deutschland und in den Niederlanden ist der Rückgang besonders auffällig. So heißt es von der European Automobile Manufacturers’ Association:

Belgien – mittlerweile der drittgrößte Markt für BEVs – und Frankreich waren die einzigen wichtigen Märkte, die ein Wachstum von 44,8% bzw. 5,4% verzeichneten. Im Gegensatz dazu verzeichneten Deutschland (-30,6 %) und die Niederlande (-11,7 %) im vergangenen Monat deutliche Rückgänge.

Die Hybrid-Elektrofahrzeuge verzeichneten als einziges Segment ein Wachstum von 16,2 %. Sie steigerten ihren Marktanteil dadurch von 25 % auf fast 30 %. Der kombinierte Anteil von Benzin- und Dieselfahrzeugen sank auf 48,5 Prozent, was weniger als der Hälfte des Marktes entspricht.

