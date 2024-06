Autohändler redet Klartext: Warum niemand mehr E-Autos will

Lange galt das Elektroauto als die Lösung für eine klimafreundliche Verkehrswende, doch mittlerweile will es kaum noch jemand kaufen.

Laut Kraftfahrtbundesamt wurden im Mai nur 29.700 reine Elektroautos neu zugelassen, ein Rückgang von 30,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Anteil der Elektroautos sank damit auf 12,6 Prozent, während Benziner und Diesel deutlich höhere Marktanteile erreichten. Deutschlands Autokäufer scheinen also immer weniger Interesse an Elektroautos zu haben.

Thomas Elitzsch ist Geschäftsführer von immerhin zehn Autohäusern des Volkswagen-Konzerns in Sachsen und hat in einem Interview mit „Bild“ seine Sicht der Dinge geäußert. Er sieht den Grund für den Rückgang in der abrupten Streichung der E-Auto-Förderung durch Minister Habeck Ende letzten Jahres. Seitdem stehen viele neue und gebrauchte Elektroautos trotz großer Rabattaktionen unverkauft in den Autohäusern.

Günstige Einstiegsmodelle fehlen

Ein weiteres Problem ist das Fehlen eines günstigen Einstiegsmodells. Obwohl Volkswagen seit Jahren ein Modell für rund 20.000 Euro plant, soll der ID.2 erst Ende 2025 auf den Markt kommen. Diese Verzögerung könnte der deutschen Industrie schaden, da chinesische Hersteller mit attraktiven Preisen und modernen Autos auf den Markt drängen. Besonders betroffen ist das VW-Werk in Zwickau, das viollständig auf Elektroautos umgestellt wurde und nun mit Stellenabbau und Kurzarbeit zu kämpfen hat.

Doch nicht nur der Preis ist ein Problem, so Elitzsch. Viele Kunden schrecken die geringe Reichweite, die unzureichende Ladeinfrastruktur und die hohen Strompreise an öffentlichen Ladesäulen ab. Auch der Gebrauchtwagenmarkt für Elektroautos leidet unter diesen Problemen, da ältere Modelle oft mit schwachen Batterien ausgestattet sind.

Thomas Elitzsch betont abschließend, dass es an der Zeit sei, ehrlich zu sein: „E-Autos sind im Konzert der Antriebe ein Nischenprodukt. Das wird auch weiter so bleiben“.

