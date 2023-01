DHL warnt aktuell vor SMS-Betrug

Bei DHL hat die Zahl der Betrüger-SMS in den letzten Tagen so stark zugelegt, dass es heute sogar eine offizielle Warnung über die sozialen Kanäle gab. Dort heißt es, dass aktuell SMS verschickt werden, „die Adressen abfragen oder zur Aktualisierung deiner Daten auffordern“. Logische Konsequenz: Nicht antworten.

Als Absender wird einem dabei gerne „DHL“ oder „DHL Paket“ angezeigt, was bei Menschen, die vielleicht nicht unbedingt so gut mit Technik umgehen können, auf den ersten Blick für bare Münze genommen wird. Informiert also im besten Fall euer Umfeld und warnt lieber einmal mehr. Und noch ein Hinweis von meiner Seite.

Ich hatte im privaten Umfeld gerade einen Fall mit einer Mail von einem Anbieter dieser Art, in dem man auch einen Link klicken sollte, um den Erhalt von einem Paket zu bestätigen. Diese Mails bekomme ich aktuell auch fast täglich und das von DHL, FedEx, UPS und Co. und manche Mails sehen ehrlich gesagt fast echt aus.

Einige von euch werden jetzt vielleicht lachen, aber viele dieser Mails rutschen bei mir derzeit sogar durch den Spam-Filter. Ich habe sie zwar sehr schnell als Spam eingestuft, aber merke auch, dass es da viele Nutzer gibt, denen es anders geht. Also, das nicht so technikaffine Umfeld lieber einmal mehr als weniger schulen.

‼ Vorsicht, Betrug: Aktuell sind SMS im Umlauf, die Adressen abfragen oder zur Aktualisierung deiner Daten auffordern. Bitte nicht auf den Link in der Nachricht klicken, sie stammt NICHT von uns, auch wenn du „DHL“ oder „DHL Paket“ als Absender siehst. — DHL Paket (@DHLPaket) January 24, 2023

Bundesnetzagentur: Beschwerden zu Rufnummernmissbrauch weiter auf hohem Niveau Im Jahr 2022 sind bei der Bundesnetzagentur insgesamt 150.363 schriftliche Beschwerden wegen Rufnummernmissbrauchs eingegangen. Damit bewegt sich das Beschwerdeaufkommen auf einem ähnlich hohen Niveau wie in den Vorjahren (2021: 155.868 Beschwerden). Zur Bekämpfung des Rufnummernmissbrauchs hat die Bundesnetzagentur 1.446 Rufnummern…21. Januar 2023 JETZT LESEN →

-->