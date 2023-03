Die Discounter: Staffel 3 startet Ende 2023 bei Amazon Prime Video

Die Dreharbeiten für die dritte Staffel von Die Discounter bei Amazon Prime Video haben begonnen und laut Amazon erscheint diese „später in 2023“ exklusiv beim hauseigenen Dienst. Es handelt sich hier um eine Mockumentary, die den Stil von The Office oder Stromberg nutzt, nur eben mit einem Supermarkt in Hamburg.

Kann ich empfehlen, wir haben Anfang des Jahres die ersten beiden Staffeln bei Amazon Prime Video geschaut und es war auch mein Tipp der Woche. Staffel 1 ist sehr gut, Staffel 2 fiel etwas ab, ich hoffe, dass man das alte Niveau wieder erreicht.

Kolinski-Filialleiter Thorsten Kruse (Marc Hosemann) schafft es, sich selbst den Hintern zu retten und sagt kurz vor seiner Entlassung zu, den seit zehn Jahren leerstehenden Supermarkt in Hamburg-Billstedt auf Vordermann zu bringen. Aber nur unter einer Bedingung – mit seiner eingespielten Kolinski-Flotte.

Die Discounter gibt es exklusiv bei Amazon Prime Video im Abo und bei IMDb gibt es 8 von 10 Punkte. Falls ihr noch kein Amazon Prime Video habt, dann könnt ihr das auch 30 Tage kostenlos nutzen, das reicht sogar für die beiden Staffeln aus.

Disney und die Star Wars-Filme: Es ist kompliziert 2019 war ein interessanter Wendepunkt für Disney und Star Wars, denn zwei Dinge liefen anders als erwartet: Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers kam nicht so gut im Kino an und […]8. März 2023 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->