Mein Tipp der Woche: Die Discounter bei Amazon Prime Video

Mein Tipp der Woche: Die Discounter

Diese Woche gibt es einen Tipp für eine Serie bei Amazon Prime Video, welche sich Die Discounter nennt. Sie ist mir zum Jahreswechsel immer mal wieder als Tipp für eine gute Serie von 2022 begegnet und daher haben wir diese im Januar geschaut.

Und ja, das ist wirklich eine gute Serie, wenn man Serien wie Stromberg oder The Office mag. Sie hat mich teilweise sehr stark an Stromberg erinnert, nur eben mit einem Setting in einem Supermarkt. Auch hier wird so getan, als ob man einen „echten“ Supermarkt und dessen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Alltag verfolgt.

Man benötigt bei solchen Serien immer ein paar Folgen, bis man reinkommt und die Gags besser versteht, und das war bei uns auch hier der Fall. Und die zweite Staffel konnte leider nicht ganz mit der ersten mithalten, aber Die Discounter ist beliebt und erfolgreich, die dritte Staffel wurde bestätigt und dürfte Ende 2023 kommen.

Die Discounter gibt es exklusiv bei Amazon Prime Video im Abo und bei IMDb gibt es 8 von 10 Punkte. Falls ihr noch kein Amazon Prime Video habt, dann könnt ihr das auch 30 Tage kostenlos nutzen, das reicht sogar für die beiden Staffeln aus.

