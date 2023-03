Disney und die Star Wars-Filme: Es ist kompliziert

2019 war ein interessanter Wendepunkt für Disney und Star Wars, denn zwei Dinge liefen anders als erwartet: Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers kam nicht so gut im Kino an und The Mandalorian wurde kurz danach eine echte Hit-Show für Disney+.

Seit dem ist Star Wars eine treibende Macht für Disney+ und es kommen immer mehr Serien. Und auch bei den Spielen setzt man voll auf Star Wars. Doch was ist mit den Filmen? Da soll es im Dezember 2025 weitergehen, es ist aber kompliziert.

Disney streicht zwei Star Wars-Filme

Laut Variety hat Disney zwei Projekte kassiert: Die Filme von Kevin Feige und Patty Jenkins. Taika Waititi darf weiterhin an seinem Film arbeiten. Es ist aber unklar, was wir am Ende an Weihnachten 2025 in den Kinos sehen, das steht noch nicht fest.

Der Plan für die Zukunft der Star Wars-Filme wird noch ausgearbeitet, doch nach der Kritik an Episode 9 und dem Erfolg der Serien, gab es einige Planänderungen. Die dann hoffentlich dazu führen, dass die Star Wars-Filme wieder besser werden.

Viele Star Wars-Ankündigungen im April

Laut Quelle will Disney im Rahmen der „Star Wars Celebration“ im April über die Zukunft der Filme sprechen. Allerdings wäre es möglich, dass selbst dort die vielen Serien für Disney+ im Fokus stehen, da es bei den Filmen aktuell kompliziert ist.

Vielleicht kann man auch von den Serien lernen, denn The Mandalorian oder Andor sind gute Beispiele für ein neues Star Wars. Womöglich reicht es dann auch mal nach 9 Episoden mit der Reihe und man muss das nicht bis zum Ende ausreizen.

Disney neigt dazu, wie man auch bei Marvel sieht. Doch man lernt wohl dazu und daher wurden Projekte gestrichen. Bei Marvel will man den Fokus wieder mehr auf Qualität legen, so einen Plan hat Disney hoffentlich auch für die Star Wars-Filme.

