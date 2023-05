Die Generation Smartphone: So viele Apps nutzen junge Menschen

Eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Branchenverbands Bitkom zeigt, dass die Zahl der installierten Smartphone-Apps in Deutschland gestiegen ist.

Im Durchschnitt haben die Nutzerinnen und Nutzer 31 Apps auf ihrem privaten Smartphone installiert, im Vorjahr waren es noch 25. Besonders hoch ist die Zahl bei den 16- bis 29-Jährigen, die im Durchschnitt 42 Apps auf ihrem Smartphone haben. Mit zunehmendem Alter nimmt die Zahl der installierten Apps ab, bei den über 65-Jährigen sind es durchschnittlich 19.

Der App-Markt in Deutschland ist in den letzten Jahren außerordentlich gewachsen und im Jahr 2022 wurden 3,4 Milliarden Euro mit Apps für Smartphones und Tablets umgesetzt. Das ist ein Plus von 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr und mehr als eine Verdoppelung gegenüber 2019.

Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder betont, dass insbesondere Apps in den Bereichen Banking und Finanzen, Mobilität, Gesundheit, Unterhaltung und Shopping an Bedeutung gewonnen haben.

-->