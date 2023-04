Die Zukunft der Verpackungen – Kaufland setzt auf Silphie-Papier

Kaufland hat damit begonnen, seine Produkte in Papierverpackungen aus Silphie-Fasern zu verpacken. Dieses Vorgehen wird nun ausgebaut.

Neben Räucherlachs und Stremellachs sind jetzt auch Äpfel der Sorte Cameo in Silphie-Verpackungen erhältlich. In den kommenden Wochen und Monaten sollen weitere Produkte wie Äpfel und Kresse von K-Bio in der neuen Verpackung angeboten werden.

Die Verpackung wird von PreZero hergestellt und unter der Marke OutNature vertrieben. Die Durchwachsene Silphie ist eine robuste, mehrjährige Energiepflanze, die in Deutschland angebaut wird und bisher ausschließlich zur Erzeugung von Biogas genutzt wurde.

Der Einsatz von Silphie-Pellets sei umweltfreundlicher, da durch den regionalen Anbau der Silphie Transportwege und CO₂-Emissionen reduziert werden, so Kaufland. Der Verarbeitungsprozess verbraucht demnach wenig Wasser und Energie und die Fasern werden ohne den Einsatz von Chemikalien gewonnen.

OutNature arbeitet an der Weiterentwicklung des Silphie-Papiers, um es mit zusätzlichen Barriereeigenschaften gegen Wasser oder Fett auszustatten.

