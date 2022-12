Diese Woche bei LIDL: Zubehör für Elektroautos

Bei LIDL wird es ab Donnerstag neue Produkte rund um Elektroautos geben. Ab dem 15. Dezember bietet man unter anderem eine Wallbox „USWB 11 A1“ für 333 Euro an. Geladen wird mit bis zu 22 kW und es gibt ein LC-Display mit Inhalten.

Die Wallbox besitzt keinen Anschluss an das Internet, wer also Details zu Laden will, der muss diese über sein Auto abrufen – sofern das geht. Darüber hinaus gibt es bei LIDL auch eine Mobile Ladestation „USML 3.7 A1“, die euch 129 Euro kostet.

Abgerundet wird das Angebot von einem mobilen Ladekabel „USKL 22 A1“ (Typ 2), welches 5 Meter lang ist und ebenfalls 129 Euro kostet. Passend dazu wirbt LIDL im aktuellen Prospekt mit einem Ladetarif bei e.on und die Produkte sind in den Läden und online erhältlich. Wer lieber online kauft, der findet schon jetzt alle bei LIDL:

Tesla Model Y aus Deutschland im Test: Was ist gut, was ist schlecht? Darauf war ich ehrlich gesagt sehr gespannt in meiner Testreihe: Das Tesla Model Y Performance aus Deutschland. Mich hat eines der ersten Y-Modelle aus Grünheide für ein paar Wochen im Alltag erreich, inklusive der maximalen Vollausstattung. In diesem Test habe…10. Dezember 2022 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->