Disney nennt Film-Roadmap bis 2028

Disney hat gestern bekannt gegeben, dass Black Widow am 9. Juli nicht nur im Kino, sondern auch bei Disney+ starten wird. Man benötigt allerdings einen VIP-Zugang, der 21,99 Euro zusätzlich zum normalen Abo kostet. Das wird man auch so mit „Cruella“ machen, dieser Film startet bereits am 28. Mai bei Disney+.

Bei den Pixar-Filmen will Disney wohl kein zusätzliches Geld haben, denn nach Soul wird auch Luca direkt bei Disney+ und nicht im Kino starten. Und dieser Film ist erneut im Abo enthalten. Luca wird ab dem 18. Juni bei Disney+ verfügbar sein.

-->

Disney: Marvel, Avatar, Star Wars und mehr

Darüber hinaus hat Disney einige Filme mit neuen Terminen versehen und was ich dabei interessant findet, nicht nur über 2021 und 2022 gesprochen. Es gibt eine offizielle Liste von Disney, die zahlreiche Termine für 2023 und sogar darüber hinaus nennt. Inklusive Avatar 3 bis 5 und zwei neuen Star Wars-Filmen.

Die meisten Filme ab 2023 haben noch keinen Namen, aber wir bekommen einen guten Überblick, was in den nächsten zwei bis drei Jahren ins Kino kommt. Es ist auch einiges von 20th Century Fox dabei, was ja nun bekanntlich Disney gehört.

Bei der folgenden Liste gibt es einen wichtigen Hinweis: Der Name des Films steht am Ende, davor das Studio und beim Datum seht ihr die US-Schreibweise, die den Monat vor dem Tag nennen. Cruella kommt also am 28.05.2021 ins Kino und so weiter. Verzeiht mir, wenn ich nicht jedes Datum in der Liste korrigieren wollte.

Disney-Filme für 2021

5/28/21 Disney CRUELLA

7/9/21 Disney BLACK WIDOW

7/16/21 Searchlight THE NIGHT HOUSE

7/30/21 Disney JUNGLE CRUISE

8/13/21 20th FREE GUY

8/27/21 Disney THE BEATLES: GET BACK

9/3/21 Disney SHANG-CHI AND THE LEGEND OF THE TEN RINGS

9/24/21 Searchlight THE EYES OF TAMMY FAYE

10/15/21 20th THE LAST DUEL

10/22/21 20th RON’S GONE WRONG

10/29/21 Searchlight ANTLERS

11/5/21 Disney ETERNALS

11/24/21 Disney ENCANTO

12/3/21 Searchlight NIGHTMARE ALLEY

12/10/21 20th WEST SIDE STORY

12/22/21 20th THE KING’S MAN

Disney-Filme für 2022

1/7/22 20th UNTITLED 20TH CENTURY

1/14/22 20th DEEP W ATER

2/11/22 20th DEATH ON THE NILE

3/11/22 Disney TURNING RED

3/25/22 Disney DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS

4/8/22 Disney UNTITLED DISNEY LIVE ACTION

5/6/22 Disney THOR: LOVE AND THUNDER

5/27/22 Disney UNTITLED DISNEY LIVE ACTION

6/10/22 20th UNTITLED 20TH CENTURY

6/17/22 Disney LIGHTYEAR

7/8/22 Disney BLACK PANTHER 2

7/29/22 Disney UNTITLED INDIANA JONES

8/12/22 Disney UNTITLED DISNEY LIVE ACTION

9/16/22 20th UNTITLED 20TH CENTURY

10/7/22 Disney UNTITLED MARVEL

10/21/22 20th UNTITLED 20TH CENTURY

11/4/22 Disney UNTITLED DISNEY LIVE ACTION

11/11/22 Disney CAPTAIN MARVEL 2

11/23/22 Disney UNTITLED DISNEY ANIMATION

12/16/22 20th AVATAR 2

12/23/22 20th UNTITLED 20TH CENTURY

Disney-Filme für 2023

1/13/23 20th UNTITLED 20TH CENTURY

2/17/23 Disney UNTITLED MARVEL

3/10/23 Disney UNTITLED DISNEY LIVE ACTION

3/24/23 20th UNTITLED 20TH CENTURY

5/5/23 Disney UNTITLED MARVEL

5/26/23 Disney UNTITLED DISNEY LIVE ACTION

6/9/23 20th UNTITLED 20TH CENTURY

6/16/23 Disney UNTITLED PIXAR ANIMATION

7/14/23 Disney UNTITLED DISNEY LIVE ACTION

7/28/23 Disney UNTITLED MARVEL

8/11/23 Disney UNTITLED DISNEY LIVE ACTION

9/15/23 20th UNTITLED 20TH CENTURY

10/6/23 Disney UNTITLED DISNEY LIVE ACTION

10/20/23 20th UNTITLED 20TH CENTURY

11/3/23 Disney UNTITLED MARVEL

11/10/23 20th UNTITLED 20TH CENTURY

11/22/23 Disney UNTITLED DISNEY LIVE ACTION

12/22/23 Disney ROGUE SQUADRON

Disney-Filme für 2024

12/20/24 20th AVATAR3

Disney-Filme für 2025

12/19/25 Disney UNTITLED STAR WARS

Disney-Filme für 2026

12/18/26 20th AVATAR4

Disney-Filme für 2027

12/17/27 Disney UNTITLED STAR WARS

Disney-Filme für 2028

12/22/28 20th AVATAR 5

Das seht ihr im April bei Disney+ Disney macht wie so oft den Anfang und hat bereits heute die Highlights für den kommenden Monat genannt. Um die neuen (und alten) Inhalte bei Disney+ sehen zu können, benötigt ihr ein Premium-Abo, welches 8,99 Euro pro Monat kostet. Am…17. März 2021 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->