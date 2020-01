Disney: Frozen 2 ist der erfolgreichste Animationsfilm

Disney hatte 2019 ein unglaubliches Jahr an der Kinokasse und konnte einen Blockbuster nach dem anderen veröffentlichen. Frozen 2 machte da natürlich keine Ausnahme und war wie erwartet direkt am ersten Wochenende ein großer Erfolg. Mittlerweile ist es der erfolgreichste Animationsfilm.

Laut The Walt Disney Company hat Frozen 2 mittlerweile über 1,3 Milliarden US-Dollar eingespielt und sich damit Platz 1 gesichert. Wobei Polygon anmerkt, dass Disney hier den „König der Löwen” ignoriert, der über 1,6 Milliarden Dollar im letzten Jahr eingespielt hat und damit eigentlich erfolgreicher ist.

Dabei handelt es sich um eine der vielen Realverfilmungen von Disney, doch da keine Menschen vorkommen, ist es eigentlich ein reiner Animationsfilm. Disney scheint die beiden Filme jedoch in unterschiedlichen Kategorien zu packen.

Disney: 8 „Milliarden-Filme“ in 12 Monaten

Das Unternehmen dominiert übrigens die Top 10 bei den Filmen von 2019 mit 9 Filmen, nur Joker gehört nicht zum Disney-Universum. Und geht man davon aus, dass der aktuelle Star Wars in den nächsten Tagen auch die Milliarde knacken wird, dann hat Disney in den letzten 12 Monaten insgesamt 8 (!) Filme in die Kinos gebracht, die alle die Milliarde beim Umsatz geknackt haben.

