Disney+ wohl bald mit Gruppen-Feature

Disney könnte seinem Streamingdienst demnächst ein neues Gruppen-Feature spendieren, bei dem man zusammen mit anderen Nutzern einen Film oder eine Serie schauen kann. Den Hinweis dazu liefert laut Disney Plus Informer die eigene Webseite von Disney, denn im Code ist der Hinweis „GroupWatch“ zu finden.

Bedeutet: Ihr startet einen Film oder eine Serie am TV und Freunde können diese zeitgleich mit euch an ihrem TV starten. Man schaut dann quasi „gemeinsam“.

Der Hinweis für diese Funktion wurde am 28. August ergänzt, was dafür sprechen könnte, dass die Funktion bald aktiviert wird. Mulan startet am 4. September bei Disney+ und vielleicht will man die Funktion passend zum ersten Kinofilm bei Disney+ an den Start bringen. Disney selbst hat sich noch nicht geäußert.

Amazon hat so eine Funktion übrigens schon bei Prime Video eingeführt und testet die „Watch Party“ gerade in den USA. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir sowas früher oder später in Pandemie-Zeiten bei allen Streamingdiensten sehen werden.

Info Wer die Webseite von Disney+ besucht, der kann den Dienst für 6,99 Euro im Monat oder 69,99 Euro im Jahr buchen.

