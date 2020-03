Disney+: Launch in Indien verschoben

Disney+ kann man seit einigen Monaten in ersten Ländern nutzen und kommende Woche möchte man weitere Märkte erschließen. Deutschland ist am 24. März dabei und man kann noch bis zum 23. März ein Frühbucher-Paket buchen.

Als bekannt wurde, wann Disney+ in Deutschland starten und was es kosten wird, da waren natürlich noch mehr Länder dabei. Unter anderem Indien, wo man zwar nicht am 24. März, dafür aber am 29. März mit Disney+ online gehen wollte.

Disney hat sich für Indien den Partner Hotstar geschnappt und wollte zusammen mit der Indian Premier League an den Start gehen. Dieser Launch wurde aber abgesagt und auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Indian Premier League spielt aktuell nicht und womöglich war das der einzige Grund, warum man Indien abgesagt hat.

Bisher gibt es aber noch keine Anzeichen, dass sich der Marktstart von Disney+ in den anderen Ländern verzögern wird. Disney wirbt fleißig mit Disney+ und in Deutschland wird es am Sonntag eine große Star Wars-Kooperation mit Pro7 geben.

