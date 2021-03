Disney+ mit neuer Marvel-Serie ab Freitag

Fans von Marvel konnten letzten Freitag eine kleine Pause nach dem Finale von WandaVision genießen, doch diese Woche geht es dann direkt mit der zweiten Marvel-Serie weiter: Falcon and the Winter Soldier startet bei Disney+.

Wie auch bei WandaVision wird es jeden Freitag eine neue Folge geben, damit die Fans das Abo nicht kündigen. Die erste Serie der Marvel Studios hat mir gefallen, mal schauen, ob die zweite ebenfalls überzeugen kann. Meine Erwartungen an Falcon and the Winter Soldier sind nicht ganz so hoch wie bei WandaVision.

Wer die Marvel-Serien schauen möchte, der benötigt ein Abo bei Disney+ und an dieser Stelle noch der Hinweis: Es gibt dieses Jahr keine große Pause, denn am 11. Juni und kurz nach dem Finale von Falcon and the Winter Solider wird mit Loki die dritte Marvel-Serie bei Disney+ starten. Auf diese bin ich besonders gespannt.

