Disney schiebt neue Star Wars-Serie etwas vor

Disney hat (jedenfalls in den USA) bekannt gegeben, dass die neue Star Wars-Serie „Ahsoka“ bereits am Dienstag und nicht erst am Mittwoch startet. Man will sie am Abend online stellen, zur Primetime. Das wird dann auch der Zeitpunkt für neue Folgen sein und den Anfang macht diese Woche direkt noch eine Doppelfolge.

In den Highlights für August haben wir den 23. August 2023 von Disney mitgeteilt bekommen und diesen findet man weiterhin auf der offiziellen Webseite. Es kann aber gut sein, dass die ersten Folgen ein paar Stunden früher online gehen werden.

Grundsätzlich finde ich es aber gut, dass Disney langsam von der Idee abrückt, die man 2021 eingeführt hat: Neue Folgen kommen immer am Mittwoch. Only Murders in the Building ist in der aktuellen Staffel ebenfalls schon am Dienstag zu sehen. So kann man die neuen Folgen etwas strecken und hat nicht immer alle an einem Tag.

