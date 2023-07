Neue Serien und Filme: Disney+ im August 2023

Disney hat die Streaming-Highlights für August 2023 genannt und wir sagen euch, was nächsten Monat kommt. Wer die Inhalte bei Disney+ sehen möchte, der benötigt ein Abo bei Disney+ (kostet 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr).

Für mich tatsächlich ein ganz guter Monat, denn wir schauen Only Murders in the Building, ich freue mich auf Guardians of the Galaxy: Vol. 3, dann bekommt Star Wars: Ahsoka eine Chance und Futurama startet ja ebenfalls diese Woche und zieht sich dann bis in den August. Außerdem schauen wir gerade noch This is Us.

Highlights für Disney+

„Only Murders in the Building“ – Staffel 3 Ab 8. August exklusiv auf Disney+

FX’s „The Bear: King of the Kitchen“ – Staffel 2 Ab 16. August exklusiv auf Disney+

„Star Wars: Ahsoka“ Ab 23. August exklusiv auf Disney+

„Guardians of the Galaxy: Vol. 3“ Ab 2. August auf Disney+ streamen

„Bear Grylls: Stars am Limit – Die Challenge“ – Staffel 1 Ab 2. August auf Disney+ streamen

„High School Musical: Das Musical: Die Serie“ – Staffel 4 Ab 9. August exklusiv auf Disney+

Bob’s Burgers“ – Staffel 13 Ab 16. August exklusiv auf Disney+



Weitere Neustarts für Disney+

2. August

Doctor Lawyer – Staffel 1 (Star)

Star Wars: Die Abenteuer der jungen Jedi – Neue Folgen der 1.Staffel (Star Wars)

4. August

The Randall Scandal: Love, Loathing, and Vanderpump (Star)

9. August

Moving – Staffel 1 (Star)

11. August

Jagged Mind (Star)

16. August

Miguel Wants to Fight (Star)

25. August

Vacation Friends 2 (Star)

Explorer: Verschollen in der Arktis (National Geographic)

30. August

Good Trouble – Staffel 5 (Star)

Chip und Chap: Das Leben im Park – Neue Folgen der 2. Staffel (Disney)

Neue Katalog-Titel bei Disney+

2. August

Comtradicao – Staffel 1-5 (Star)

4. August

Masel Tov Cocktail (Star)

Natural Born Killers (Star)

9. August

Europa von oben – Staffel 4 (National Geographic)

Mayans M.C. – Staffel 4 (Star)

Der fantastische Yellow Yeti – Neue Folgen der 1. Staffel (Star)

11. August

Die verrückte Olympiade (Disney)

Donalds Cousin Gustav (Disney)

Kurzbesuch bei Onkel Donald (Disney)

Der tollkühne Donald in seiner fliegenden Kiste (Disney)

Goofy und Wilbur (Disney)

Mickys Dampfwalze (Disney)

Haie: Meister der Tarnung? (National Geographic)

Rivalen: Haie vs. Orcas (National Geographic)

16. August

Breeders – Staffel 3 (Star)

Zweiter Weltkrieg: Geschichte von oben – Staffel 1 (National Geographic)

18. August

Der Klient (Star)

23. August

Amerikas Nationalparks – Staffel 1 (National Geographic)

25. August

Date Movie (Star)

Die Tigerhaie von Maui (National Geographic)

Marvel und Star Wars: Disney setzt den Rotstift an Ihr seid mit einigen Entwicklungen bei Marvel und Star Wars enttäuscht? Damit seid ihr nicht alleine, auch bei Disney ist man nicht zufrieden, so Bob Iger. Und dennoch wird man […]14. Juli 2023 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->