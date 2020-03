Disney+ startet später in Frankreich

Der Launch von Disney+ in Indien wurde bereits verschoben, nun folgt Frankreich. Die Regierung hat den Anbieter gebeten Dienst noch nicht kommende Woche online gehen zu lassen und stattdessen hat man sich vorerst auf den 7. April 2020 geeinigt.

Bisher betrifft das nur den Launch in Frankreich, im Krisengebiet Italien warb man vor ein paar Stunden noch mit dem Launch am 24. März. Und auch aus Deutschland hört man bisher noch nichts über eine mögliche Verspätung von Disney+.

Disney+ kommt mit reduzierter Qualität

Eine Sache ist aber bereits sicher: Disney+ wird man beim Start nicht in der vollen Qualität genießen können, denn wie viele andere Anbieter, folgt man der Bitte der EU und geht mit einer reduzierten Streaming-Qualität in Europa an den Start.

Mal schauen, wie der Launch kommende Woche ablaufen wird und ob Frankreich nun die Ausnahme in Europa bleibt. Es wäre nicht auszuschließen, dass weitere Länder die gleiche Bitte an Disney äußern und man sich irgendwann im Laufe der kommenden Stunden dazu entscheidet, allgemein erst am 7. April in Europa online zu gehen.

Encore un peu de patience pour nos fans français, notre service de streaming Disney+ arrive bientôt… mais à la demande du @GouvernementFR, nous avons convenu de reporter le lancement jusqu'au mardi 7 avril 2020. #DisneyPlus — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) March 21, 2020

The Mandalorian, The Clone Wars, Rebels e tutta la saga completa. La galassia Star Wars è su #DisneyPlus. Inizia lo streaming il 24 marzo. pic.twitter.com/QZCYQFmSDQ — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) March 21, 2020

