Apple reduziert Streaming-Qualität

In den letzten Stunden haben einige Anbieter ihre Streaming-Qualität reduziert. Bei Netflix machte man den Anfang und dann folgten ziemlich schnell YouTube und auch Amazon. Apple hat die Qualität bei Apple TV+ nun ebenfalls reduziert.

Wie 9TO5Google berichtet, geht auch Apple damit auf die Bitte der EU ein und das ist natürlich kein dauerhafter Zustand, sondern gilt nur für die Zeit der Corona-Krise.

Bevor jetzt aber wieder einige kommen und meckern, dass das in Deutschland doch gar nicht nötig sei, für die habe ich diesen Thread bei Twitter. Wäre es in Deutschland im Moment nötig diesen Schritt zu gehen? Nein, aber in anderen Ländern wie Italien oder Spanien. Die Qualität in den USA und Co. wird wohl kommende Woche gesenkt.

Hatte soeben eine Videokonferenz mit @dtemkin von #Netflix bezüglich #NetflixQualityDrop: – höchste Bitrate wird entfernt, im HD Profil statt 3,8 noch 2,9Mbps. Analog im UHD Profil. SD Profil unverändert. – spart ca. 25% Bandbreite#Thread: 1/n — Fredy Künzler (@kuenzler) March 20, 2020

