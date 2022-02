Was für eine Ironie: Donald Trump startet „Truth Social“

Donald Trump hatte es nicht immer so mit Fakten und hat sich die Wahrheit gerne mal so hingebogen, wie es gerade gepasst hat. Das hat dazu geführt, dass immer mehr Netzwerke den ehemaligen US-Präsidenten sperrten. Seit dem ist es ruhig.

Ein neues Social Network startet

Doch vor weniger als einem Jahr kündigte dieser an, dass er ein eigenes Social Network plant. Das ist jetzt online und wie Reuters berichtet, ist die App für „Truth Social“ ab sofort im App Store verfügbar – allerdings nur in den USA und nicht hier.

Die Ironie ist also, dass Donald Trump, der gesperrt wurde, weil er Lügen in den sozialen Netzwerken verbreitete, ein Netzwerk startet, was „Wahrheit“ im Titel trägt. Die App ist bisher übrigens nur für iOS und nicht für Android verfügbar.

Aktuell sind die App und Webseite für Truth Social noch überlastet, da gerade alle US-Medien aufspringen und darüber berichten. Fans von Verschwörungstheorien werden sich aber sicher schon ein Lesezeichen für das Netzwerk gesetzt haben.

Kommt Truth Social zu uns?

Truth Social soll bis Ende März stabil und auf allen Plattformen in den USA laufen, bisher ist aber noch unklar, ob ein globaler Rollout geplant ist. Was macht Truth Social aus? Es soll eine Plattform ohne „politische Diskriminierung“ werden.

Klingt für mich nach Twitter, nur eben ohne Eingriff, wenn da einer mal etwas in die Öffentlichkeit posaunt, was vielleicht nicht ganz der Wahrheit entspricht. Ich bin mir sicher, dass dort mit Sicherheit überhaupt keine toxische Stimmung sein wird.

