Dongfeng: Nächste China-Marke möchte mit Elektroautos in Deutschland punkten

Es ist vielleicht nicht der allerbeste Zeitpunkt für so eine Ankündigung, aber mit Dongfeng steht noch 2024 die nächste Marke aus China in Deutschland an. Ende des Jahres geht es los und 2025 geht es weiter und wir bekommen fünf Modelle.

Dazu gehören der Voyah Free und Voyah Dream, dann bekommen wir noch den Mhero und der Dongfeng 007 und Dongfeng Box sind ebenfalls geplant. Ich habe euch die offiziellen Produktseiten hinter den jeweiligen Elektroautos verlinkt.

Dongfeng schweigt zu den Preisen

Dongfeng möchte im vierten Quartal loslegen, weitere Details fehlen bisher aber noch. Vor allem bei den Preisen dürfte man die möglichen Strafzölle in der EU abwarten. Das Lineup an Modellen ist allerdings sehr abwechslungsreich zum Start.

Schauen wir mal, ob Dongfeng hier eine Chance hat, denn die Deutschen werden zunehmend offen für Elektroautos aus China. Wobei nicht alle punkten, man muss schon viel Marketing betreiben und am Anfang preislich attraktive Angebote haben.

