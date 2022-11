DR.SIM: Das bietet die neue Mobilfunkmarke

Ab heute gibt es mit DR.SIM eine neue Mobilfunkmarke in Deutschland. Diese ist „powered by klarmobil“ und will ihren Kunden „Spartarife“ anbieten.

Das Portfolio von DR.SIM besteht aus drei monatlich kündbaren Tarifen und drei Tarifen mit 24 Monaten Laufzeit. Alle Tarife sind im Vodafone-Netz angesiedelt.

Preislich geht es bei knapp 10 Euro pro Monat los und für den teuersten Tarif werden knapp 20 Euro monatlich fällig. Im günstigsten und monatlich kündbaren Tarif erhält man 8 GB LTE-Datenvolumen, im teuersten Laufzeittarif gibt es immerhin 30 GB LTE-Datenvolumen. Eine Allnet-Flat ist immer inkludiert.

Alternative: Wer mit dem Vodafone Netz zufrieden ist, sollte auch mal einen Blick auf SIMon werfen. Dort gibt es inzwischen von Haus aus 10 GB für 8,99 Euro pro Monat (für die meisten Wechselkunden zumindest).

DR.SIM – Das sind die Tarife

Zu DR.SIM →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

Bitte aktivieren Sie JavaScript, um den Tarifvergleich zu nutzen.

-->

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->