DS 3: Neues Elektroauto mit 400 km Reichweite

Die Stellantis-Marke DS Automobiles hat heute eine neue Version des DS 3 gezeigt und verraten, dass das kompakte Elektroauto bei 26.740 Euro startet. Es gibt einen neuen Elektromotor mit 115 kW (156 PS) und eine WLTP-Reichweite bis zu 400 km.

Es gibt neue LED Matrix Vision Scheinwerfer, man hat das Infotainmentsystem im Innenraum überarbeitet und es gibt neue Optionen beim Material und bei den Farben. Der „City-SUV“ soll Anfang 2023 an erste Kunden ausgeliefert werden.

DS Automobiles wird schon ab 2024 rein elektrisch unterwegs sein, man möchte die Marke im Premium-Segment etablieren. Geladen wird übrigens mit 100 kW am Schnelllader und 11 kW an der Wallbox, was nicht direkt Premium bei Elektro ist. Die 80 Prozent gibt es aber in 25 Minuten, die 100 kW hält der DS 3 wohl recht lange.

Weitere Details zum DS 3 gibt es im Video und auf der offiziellen Webseite.

