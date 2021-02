Vorerst nur Hybrid: DS 4 startet noch nicht als Elektroauto

Die PSA-Gruppe hat heute die ersten Informationen zum DS 4 genannt, mit dem man das Portfolio um ein viertes Modell ergänzt. Der DS4 wird laut DS Automobiles im vierten Quartal 2021 starten, allerdings noch nicht als reines Elektroauto.

DS 4 kommt vorerst nur als Hybrid

Der DS 4 wird in drei Versionen angeboten, und zwar als DS 4, als DS 4 Cross und schließlich noch als DS 4 Performance Line. So will man dafür sorgen, dass ein recht großes Angebot entsteht und möglichst viele Premium-Kunden kommen.

Es gibt zwar schon ein rein elektrisches Modell von DS Automobiles, allerdings verzichtet man hier darauf. Der DS 4 wird zum Start nur als Hybrid kommen und da gibt es eine Version mit 133 kW (180 PS, 300 Nm) und einem Elektromotor mit 81 kW (110 PS, 320 Nm). Die Gesamtleistung liegt bei 165 kW (225 PS, 360 Nm).

Man spricht von „neuen, kompakteren Zellen mit größerer Kapazität“ und der 12,4 kWh große Akku soll für über 50 km Reichweite nach WLTP-Standard sorgen. DS Automobiles hat noch keine Angaben zu einer reine elektrischen Version gemacht, aber falls euch das Modell interessiert, dann gibt es hier weitere Informationen.

