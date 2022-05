DVB-T2: freenet TV mit günstigem Starter-Paket

Wer sämtliche Programme über DVB-T2 sehen möchte, der muss hierzulande freenet TV buchen. Dafür gibt es aktuell ein vergünstigtes Starter-Paket .

Das freenet TV Starter-Paket inklusive Empfangsgeräte ist ab sofort zu einem Sonderpreis zu haben. So gibt es den vollen Zugang zu freenet TV für 12 Monate, sowie die Strong Zimmerantenne SRT ANT 30 und auch das freenet TV CI+ Modul im Bundle. Das Ganze kostet 9,99 € pro Monat und es fallen keine Einmalkosten an. Nach den 12 Monaten fallen nur noch die üblichen 6,99 € pro Monat an und man kann dann auch monatlich kündigen.

Durch das Angebot kommt man also vergleichsweise günstig an das CI+ Modul und die Antenne (12 × 3 € = 36 €). Das Eigentum an der Hardware geht mit Zahlung der letzten monatlichen Rate zudem auf den Kunden über, die Hardware muss also nicht zurückgegeben werden.

Alternative: Wer das Ganze lieber unabhängig shoppen möchte, der kann bei Amazon fündig werden. Dort gibt es das CI+ Modul aktuell mit 12 Monaten freenet TV für knapp 107 Euro. Obendrauf kommen noch knapp 14 Euro für die Antenne SRT ANT 30. So kommt man am Ende zusammengenommen fast auf den gleichen Preis wie bei der freenet-Aktion.

