Dyson stellt neue Produkte vor

Der Haushaltsgerätehersteller Dyson hat mehrere neue Produkte vorgestellt. Diese Produkte kombinieren Technologien wie Automatisierung, Software und KI, um eine verbesserte Reinigungsleistung zu bieten.

Zu den vorgestellten Geräten gehören ein Staubsaugerroboter namens Dyson 360 Vis Nav, ein kabelloser Staubsauger mit akustischen Piezo-Sensoren, ein Luftreiniger namens Big+Quiet Formaldehyde mit integrierten Sensoren und einem speziellen Algorithmus, ein kabelloser Staubsauger mit dem Hyperdymium-Motor der fünften Generation, ein Staubsauger mit einem mehrstufigen Filtersystem und ein Haartrockner namens Airwrap Styler, der die Coanda-Effekt-Technologie nutzt.

Die neuen Produkte zielen laut Dyson darauf ab, die Reinigungsleistung zu verbessern und die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen. So erkennt der Saugroboter die Raumkanten und passt die Saugkraft entsprechend an. Der kabellose Staubsauger passt die Saugkraft automatisch an die gezählten und klassifizierten Staubpartikel an. Der Luftreiniger überwacht die Luftqualität im Raum und schaltet die Reinigung ein, wenn die Schadstoffwerte ansteigen. Der Haartrockner nutzt den Coanda-Effekt, um Haare ohne extreme Hitze zu stylen.

Dyson hat nach eigenen Angaben auch in die Entwicklung eigener Motortechnologien investiert, wie den Hyperdymium-Motor der fünften Generation. Die Filtertechnologie der Geräte ist mehrstufig und versiegelt, um Allergene und Partikel effektiv einzufangen. Der Dyson Pure Humidify+Cool verbessert die Luftqualität und dient gleichzeitig als Kühler und Luftbefeuchter.

Genaue Termine, weitere Details und Preise für den deutschen Markt hat Dyson noch nicht genannt. Diese reichen wir nach, sobald diese bestätigt sind.

