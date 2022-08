E-Rezept: Mehr als 10.000 Apotheken sind bereit

Über 10.000 Apotheken in Deutschland sind schon jetzt bereit, neben Papierrezepten auch elektronische Verordnungen von Patienten zu verarbeiten.

Von den bundesweit etwa 18.000 Apotheken haben sich bereits 55 Prozent als startklar für das E-Rezept erklärt. Zudem kommen laut Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e. V. aktuell täglich weitere Apotheken dazu. Das E-Rezept kann somit fristgerecht ab 1. September 2022 bundesweit in den Apotheken eingelöst werden.

Die Ausstellung von E-Rezepten in Arzt- und Zahnarztpraxen sowie Kliniken beginnt allerdings zunächst nur noch in einer Startregion in Westfalen-Lippe, während die Ärzteschaft in Schleswig-Holstein sich als Startregion wegen Datenschutz-Problemen (Versand von 2D-Codes über E-Mail / SMS ist nicht zulässig) ausgeklinkt hat. Das lässt die Zahnärzte unberührt. Auch in Schleswig-Holstein werden die Zahnarztpraxen weiterhin beim Rollout begleitet.

Die Testphase des E-Rezepts soll zum 31. August 2022 abgeschlossen sein und der stufenweise deutschlandweite Rollout beginnt ab 1. September. Darauf hat sich die Gesellschafterversammlung der gematik bereits geeinigt. Die gematik trägt die Gesamtverantwortung für die Telematikinfrastruktur (TI), die zentrale Plattform für digitale Anwendungen im deutschen Gesundheitswesen.

Auch die E-Rezept-App wird aktuell stetig verbessert. Zuletzt bekam sie eine Familienfunktion sowie eine Detailsuche für Medikamente.

