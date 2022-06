E-Rezept-Einführung erfolgt stufenweise – bundesweite Nutzung ab 2023

Die flächendeckende E-Rezept-Nutzung in Deutschland erfolgt stufenweise. Ab 1. September 2022 werden die Apotheken in ganz Deutschland elektronische Rezepte annehmen.

In Schleswig-Holstein und Westfalen-Lippe werden in Pilot-Praxen und -Krankenhäusern dann hochlaufend zu einem flächendeckenden Verfahren E-Rezepte ausgestellt. Auf diese erste Stufe des Rollouts haben sich die Gesellschafter der gematik am 31. Mai einstimmig geeinigt.

Die nächsten Schritte der stufenweisen Einführung sollen von den Gesellschaftern „zeitnah“ festgelegt werden. Stand heute ist angedacht, drei Monate später – nachdem die Gesellschafter den Erfolg der ersten Stufe beschlossen haben – in diesen beiden Regionen verpflichtend und in sechs weiteren Bundesländern sukzessive die Einführung umzusetzen. Im Jahr 2023 sollen dann die ausstehenden acht Bundesländer und damit die bundesweite Nutzung des E-Rezepts folgen.

Bis zur verbindlichen Einführung des E-Rezeptes sind die medizinischen Einrichtungen in allen Regionen angehalten, von der Möglichkeit der E-Rezept-Ausstellung Gebrauch zu machen. Die Krankenkassen sind heute schon, die Apotheken spätestens ab dem 01. September 2022 bundesweit dazu in der Lage, E-Rezepte einzulösen und abzurechnen.

.@Karl_Lauterbach zum @gematik1-Beschluss, ab Sept. in zwei Regionen mit dem #eRezept zu starten: „Das ist ein Durchbruch für die #Digitalisierung. Das eRezept steigert die Arzneimittelsicherheit & spart Zeit & Wege. Es wird sich bewähren & schnell bundesweit Anwendung finden.“ — BMG (@BMG_Bund) June 1, 2022

