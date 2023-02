SoFlow zeigt neues E-Scooter-Flaggschiff SO ONE PRO

SoFlow, ein Anbieter von E-Mobility-Lösungen, hat seine neuesten E-Roller-Modelle im Rahmen der Messe KOOP 2023 in Berlin vorgestellt.

Mit dem SO ONE PRO kommt ein neues Flaggschiff auf den Markt. Bei diesem neuen Modell hat SoFlow nach eigenen Angaben einen neuen Gestaltungsansatz umgesetzt: Sämtliche Komponenten sind im Rahmen integriert. Sogar das 2,8 Zoll (ca. 7 cm) große Farbdisplay mit eingebauter Navigation.

Zudem wurde zum ersten Mal ein Motor mit Doppel-Planetengetriebe verbaut. Dieser hat ein besonders hohes Drehmoment von bis zu 51 kN (Kilonewtonmeter). Das Bremssystem kommt mit einem Hebel aus, das bedeutet, die Bremskraft wird automatisch verteilt.

Die wichtigsten Merkmale des neuen SO ONE PRO:

Bis zu 20 km/h schnell

Reichweite von 50 km

10 Zoll (ca. 25 cm) Luftreifen

Belastbar bis zu 120 kg

14,4 kg Eigengewicht

Schafft Steigungen bis 30 %

Lithiumbatterie mit 13,5 Ah und 480 Wh

Maximale Ladezeit von 3,5 Stunden

Motor mit 800 Watt

Rahmen aus Aluminium

Vollständige Integration in SoFlow App

Der Preis wurde noch nicht kommuniziert

Neben dem SO ONE PRO zeigt SoFlow weitere E-Scooter auf der KOOP. Unter anderem den SO X. Dieses Modell fällt vor allem durch seine „Donut Wheels“ mit integrierten LEDs auf.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Rädern fehlen bei den Donut Wheels die Speichen. Die Räder laufen um eine versteckte Achse. Weiter verfügt der SO X über ein kompaktes Display, das Ladestand der Batterie und Geschwindigkeit übersichtlich darstellt.

Beide Modelle sind in die SoFlow App integriert und können auch per Handy auf- und abgeschlossen werden. Außerdem können Benutzer über die App ihre Fahrten tracken und für gefahrene Kilometer sogenannte „Flow Miles“ sammeln und bei SoFlow gegen Prämien einlösen.

Inzwischen hat SoFlow nach eigenen Angaben einen Marktanteil von fast 20 Prozent in Deutschland und gehört damit zu den drei relevantesten Anbietern.

