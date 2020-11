Neuer (echo)RED startet in den Verkauf

Der neue (echo)RED startet ab sofort in den Verkauf. Das dritte Jahr in Folge kooperiert Amazon in Deutschland mit (RED).

In diesem Jahr handelt es sich beim limitierten (echo)RED um eine Sonderedition der neuesten Echo-Generation. Sie zeichnet sich durch ein neues, sphärisches Design, minimal verbesserten Klang und einen integrierten Smart Home Hub mit Unterstützung für ZigBee und Bluetooth Low Energy (BLE) aus. Wir haben das Modell in einer anderen Farbvariante bereits ausprobiert.

-->

Von jedem verkauften (echo) RED spendet Amazon zehn Euro an „Fund for the Global Fund“, um den Kampf gegen COVID-19 und HIV/AIDS-Programme in der Region Subsahara-Afrika zu unterstützen.

Der limitierte (echo)RED ist in Deutschland ab sofort für 97,47 Euro erhältlich. Dazu gibt es eine Philips Hue White LED-Lampe.

Amazon Echo Dot (4. Generation) für unter 30 Euro Amazon verkauft im Rahmen einer Aktion den Amazon Echo Dot (4. Generation) für unter 30 Euro. Bestellt werden muss dabei über Alexa. Wer aufmerksam die Produktseiten des Amazon Echo Dot (4. Generation) und weiterer Amazon-Hardware liest, dem wird der Hinweis…17. November 2020 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->