Amazon Echo 4 (2020) im Test

Teufel Motiv Go offiziell vorgestellt

Teufel hat heute einen neuen Lautsprecher vorgestellt, den Motiv Go. Der Zusatz Go deutet schon an, dass man hier einen kompakten Speaker anbieten möchte. Es handelt sich um einen klassischen Bluetooth-Stereo-Speaker von Teufel, es gibt also keine Highlights wie einen…20. Oktober 2020 JETZT LESEN →