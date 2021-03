EDEKA Nord ist neuer Partner der DeutschlandCard

Die EDEKA Handelsgesellschaft Nord mbH ist nun auch Partner der DeutschlandCard und erweitert so die Akzeptanzstellen für Punktesammler.

Teilnehmer des Multipartner-Bonusprogramms DeutschlandCard können ab sofort auch bei jedem Einkauf in teilnehmenden norddeutschen EDEKA-Märkten ihr Punkte-Konto füllen. Das soll in mehr als 400 teilnehmenden EDEKA-Märkten in den Bundesländern Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und in Teilen von Niedersachsen und Brandenburg funktionieren.

-->

Die Kunden erhalten dabei wie gewohnt pro 2 Euro Einkauf einen Punkt gutgeschrieben. Die gesammelten Punkte können anschließend bei allen teilnehmenden Partnern an der Kasse mit den Einkäufen verrechnet, gegen Prämien eingelöst oder auch an wohltätige Organisationen gespendet werden.

Zum Start der Partnerschaft erwarten die Teilnehmer verschiedene Coupons und Aktionen, beispielsweise in den EDEKA-Handzetteln.

Lidl und Kaufland stellen auf Ökobon um Lidl und Kaufland stellen ab sofort auf einen „langlebigen Ökobon“ um. Das kennen wir bereits von EDEKA und Netto. Das blaue Thermopapier des neuen Kassenbons ist FSC-zertifiziert und stammt laut Aussagen der Schwarz Gruppe aus „verantwortungsvoller“ Waldwirtschaft. Der Bon wird…2. März 2021 JETZT LESEN →

-->