Elden Ring: Im Sommer 2024 geht die Reise weiter

FromSoftware hat heute den ersten Trailer für „Shadow of the Erdtree“, das erste (und einzige?) DLC für Elden Ring veröffentlicht und eigentlich wollte ich nicht noch einmal einstiegen, aber die Erweiterung macht einen verdammt guten Eindruck.

Im Sommer geht die Reise von Elden Ring also weiter, am 21. Juni erscheint das DLC, das hat sich heute schon angedeutet. Nicht der beste Zeitpunkt für Spiele, aber Elden Ring ist vermutlich groß genug, um sich das erlauben zu können.

Das DLC ist übrigens die bisher größte Erweiterung von FromSoftware, eine Länge für „Shadow of the Erdtree“ hat man aber nicht genannt. Der Trailer wirkt aber fast so, als ob das ein halber Nachfolger ist, es sind sehr viele neue Gegner zu sehen, auch zahlreiche neue Endgegner. Mit 40 Euro ist es aber auch ein sehr teures DLC.

