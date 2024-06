Elden Ring: Launch-Trailer zu „Shadow of the Erdtree“ veröffentlicht

Mit dem Open-World-Action-Rollenspiel Elden Ring ist dem japanischen Studio FromSoftware ein Riesenerfolg gelungen. Rund um das Spiel hat sich seit der Veröffentlichung eine sehr große Community gebildet, die sehnsüchtig auf die Erweiterung „Shadow of the Erdtree“ wartet.

Passend zum Release wurde nun, wie in der Spielebranche üblich, ein passender Launch-Trailer veröffentlicht, der meiner Meinung nach sehr stimmig und sehr „Soulslike“ daherkommt:

Shadow of the Erdtree wird übrigens die einzige Erweiterung des Hauptspiels und gleichzeitig der größte DLC sein, den FromSoftware je veröffentlicht hat. Wer das Hauptspiel noch nicht gespielt hat, dem empfehle ich die Elden Ring – Shadow of the Erdtree Edition.

In dieser Edition sind nämlich sowohl das Hauptspiel als auch die Erweiterung des Spiels enthalten. Elden Ring: Shadow of the Erdtree Edition erscheint für PlayStation 5 sowie Xbox Series S und X. Die Erweiterung selbst kann auch separat für Windows und Xbox erworben werden, sofern man bereits im Besitz des Hauptspiels ist.

