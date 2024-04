Elden Ring: Neues Tuch macht aus euch den „Elden Lord“ im DLC

FromSoftware schickt uns mit „Shadow of the Erdtree“ am 21. Juni erneut in „The Lands Between“, denn das erste DLC für Elden Ring steht an. Die Erweiterung soll laut „elesnicho“, einer bekannten Quelle auf Twitter, eine Überraschung mitbringen.

Falls euch Elden Ring bisher zu leicht ist, dann könnt ihr ein neues Tuch suchen und damit einen neuen Schwierigkeitsgrad „Elden Lord“ freischalten. Mehr wissen wir nicht, aber ich gehe mal stark davon aus, dass das Spiel damit schwieriger wird.

Mit „Shadow of the Erdtree“ liefert FromSoftware die bisher größte Erweiterung, die man jemals für ein Spiel entwickelt hat, was man aber auch am Preis von 40 Euro sieht, das ist also fast ein Vollpreistitel. Ich bin sehr auf das große DLC gespannt.

