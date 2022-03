Elektrische Zukunft: Smart #1 soll am 7. April gezeigt werden

Bei Smart steht ein Neuanfang an und dieser wird vom Smart #1 eingeleitet, einem neuen Elektroauto für die Zukunft der Marke. Neues Image, neues Design, neuer Name. Es wird ein kleiner Elektro-SUV, der auf den Skizzen von 2021 aufbaut.

Zum Start ins neue Jahr zeigte uns Mercedes, wie der Erlkönig aussieht (auf dem Beitragsbild und in der Mitte zu sehen) und jetzt steht laut Carscoops schon bald die Enthüllung an. Der Smart #1 soll demnach am 7. April vorgestellt werden.

Der Zeitpunkt der Ankündigung ist sicher kein Zufall, denn kommenden Monat findet die Auto China statt und es wird sehr viele Ankündigungen geben. Und hier ist immerhin auch noch ein chinesischer Produzent involviert, nämlich Geely.

Der neue Smart sieht wie eine Mischung aus Opel Adam, VW ID.3 und BMW Mini aus, ich finde die ersten Bilder gar nicht so schlecht. Nur der Name ist so eine Sache, ein Hashtag mag „modern“ wirken, ist aber eigentlich eher unpraktisch.

Ist das der Smart Nummer 1? Der Smart Hashtag 1? Der Smart Raute 1? Nur Smart 1? Irgendwie wirkt das ein bisschen so, als ob da ein paar alte Manager in einem Raum saßen und dachten, dass #1 doch irgendwie ganz „cool“ für das Auto wäre.

