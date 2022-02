Smart #1 ist das neue Elektroauto für die Zukunft der Marke

Anfang 2020 hat Mercedes-Benz beschlossen, dass Smart die führende Marke für kompakte Elektroautos im Premiumsegment werden soll. Im Sommer letzten Jahres wurde das Design der Zukunft angeteasert und wir haben die Zukunft gesehen.

Smart verändert sich und das sieht man beim ersten Elektroauto für die Zukunft. Der Smart #1 (so der finale Name) wird ein kompakter SUV. Viel Smart (finde ich jedenfalls) steckt da nicht mehr drin, da steht jetzt ein großer Imagewandel an.

-->

Sieht für mich wie eine Mischung aus VW ID-Modell und Mini aus.

Der Name soll für einen neuen Trend (dafür sind Hashtags bekannt) stehen, viele Details hat man aber noch nicht genannt. Der Smart #1 besitzt einen cw-Wert von 0,29, der Akku kann vorgeheizt werden und man befindet sich auf Testfahrten.

Das Mercedes-Benz Designteam ist zwar noch in die Entwicklung involviert, aber die Planung, Produktion und Testphase finden in China statt. Geely baut jetzt den Smart für die elektrische Zukunft (man ist 2019 ein Jooint Venture eingegangen).

Der Smart #1 wird 2022 vorgestellt, wir haben aber noch kein Datum.

Hyundai bestätigt neuen Ioniq 5 für 2022 Hyundai hat es relativ eilig und schon jetzt eine Neuauflage für den Ioniq 5 geplant, die mit einem größeren Akku daher kommt. Die kleine Version bleibt bei 58 kWh, allerdings bekommt die größere Version schon bald 77,4 kWh statt 73…10. Februar 2022 JETZT LESEN →

-->