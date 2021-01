Elektroauto für Apple: Hyundai ist sich wohl extrem unsicher

Man könnte meinen, dass es das Ziel von Unternehmen ist, dass sie Apple als Partner überzeugen und für die Produktion gewinnen können. Das stimmt auch, wenn es um Unternehmen geht, die nur für andere Unternehmen produzieren.

Doch sobald man auch eigene Produkte auf den Markt bringt, ist das schon etwas schwieriger. Es steht seit ein paar Wochen im Raum, dass Apple wohl Hyundai als möglichen Partner für das Elektroauto möchte und das Werk von Kia anpeilt.

Nun berichtet Reuters, dass intern weiterhin gerungen wird. Auf der einen Seite steht ein lukrativer Deal mit dem größten Tech-Konzern der Welt und auf der anderen Seite eben der eigene Ruf und eine Abhängigkeit. Hyundai produziert keine Autos für andere, warum sollte man also für Apple eine Ausnahme machen?

We are agonizing over how to do it, whether it is good to do it or not. We are not a company which manufactures cars for others. It is not like working with Apple would always produce great results.