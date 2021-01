Elektroauto von Apple: Die Entscheidung soll bei Kia liegen

Apple soll mittlerweile ein ernstes Interesse an einem Elektroauto haben und es gab mehrere Meldungen, dass man einen Partner sucht und Hyundai auf der Liste steht. Nun gibt es eine weitere Meldung, die neue Details ans Licht bringt.

Hyundai selbst soll sich weiterhin unsicher sein, ob man wirklich mit Apple an einem Auto arbeiten möchte. Das Unternehmen verfolgt das Interesse, dass man die eigene Marke stärkt und will nicht als Hersteller für andere bekannt sein.

Apple Car: Ein eigenes Projekt für Kia

Angeblich wurde die Entscheidung komplett an Kia übergeben. Trifft man dort die Entscheidung mit Apple an dem Projekt zu arbeiten, dann könnte das Elektroauto in Georgia (dort besitzt Kia ein eigenes Werk) entwickelt und gebaut werden.

Es kann lukrativ sein, wenn man mit Apple arbeitet, aber es kann auch gefährlich sein, wenn man davon abhängig wird. Intel ist ein aktuelles Beispiel, denn als Apple ausgestiegen ist, hat man die Modem-Sparte eingestellt (und Apple hat sie gekauft).

Als die ersten Gerüchte zum Apple Car zum Start ins neue Jahr aufkamen, da hätte ich nicht gedacht, dass das so schon konkret ist. Immerhin ist ein Auto keine Uhr, Lautsprecher oder Kopfhörer, das ist ein deutlich komplexeres Produkt. Ich bin mal gespannt, wie sich das 2021 entwickelt und was wir noch alles hören werden.

